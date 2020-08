Dem-grillini, Di Cristina rilancia: “M5s alleato naturale e Pd è opposizione a Greco”

Ormai, l’esperienza “arcobaleno” nella giunta Greco pare messa in soffitta e i dem ora tenteranno la carta del “nuovo” centrosinistra, con il rinforzo grillino. “Siamo stati coerenti – conclude – in politica, non è così facile lasciare le poltrone. Noi l’abbiamo fatto. Abbiamo spiegato per quali ragioni. Siamo coerentemente all’opposizione di questa giunta, ma non volteremo mai le spalle alla città e mettiamo a disposizione i nostri riferimenti istituzionali. Non ci sono fatti nuovi e ripeto che il Pd è all’opposizione della giunta Greco”. Quasi una risposta pubblica a chi, anche tra le fila pentastellate, ancora crede poco al divorzio tra democratici e Greco. La direzione regionale della prossima settimana, alla quale Di Cristina parteciperà, potrebbe essere il primo passo ufficiale di un’intesa con i cinquestelle, che anche in città farebbe non poco clamore.