Dem non arretrano, pronti a rompere con Greco: dimissioni Robilatte in mano a Di Cristina

Gela. Per ora, sembra essere calato il gelo tra il sindaco Lucio Greco e l’intero gruppo del Partito Democratico. I dem non “bleffano”, almeno questo sembra filtrare da ambienti vicini alla dirigenza locale del partito. L’assessore Grazia Robilatte non arretra. Le sue dimissioni sono confermate e attualmente nelle mani del segretario cittadino Peppe Di Cristina. Ieri, non ha partecipato all’assemblea della Srr4 e pare che abbia deciso di non recarsi neanche in assessorato. Il suo rapporto politico e di fiducia con il sindaco Lucio Greco non esiste più. Per questa ragione è arrivata alla scelta di dimettersi. Da Palazzo di Città non arrivano grandi messaggi di “pace”. I dem, a questo punto, potrebbero formalizzare l’addio alla giunta, entro la prossima settimana. Se non dovessero arrivare chiarimenti dal sindaco, Di Cristina pare pronto a convocare la direzione e tutti gli organi locali del partito. Dovrebbe essere l’occasione per mettere al corrente tutti delle ragioni che hanno spinto Robilatte a dire basta. Poi, le dimissioni verrebbero trasmesse al segretario generale del municipio. In quel caso, sarebbe l’addio definitivo all’esperimento “arcobaleno” e Greco dovrebbe trovare un pezzo politico nuovo, con i dem probabilmente all’opposizione. Soluzioni B non ce ne sono all’orizzonte.