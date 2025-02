Dem pronti a sostenere Di Stefano e il “modello Gela” per le provinciali: sono freddi sul nuovo assessore

Gela. I dem, in serata arrivati in aula consiliare con ritardo, hanno tracciato, in una riunione interna, i passi da muovere in vista di confronti già fissati per domani, con il sindaco e con il resto degli alleati. Sulle provinciali di secondo livello sembrano puntare parecchio. “In provincia di Caltanissetta abbiamo più di cinquanta esponenti tra consiglieri comunali e amministratori – spiega il commissario Giuseppe Arancio – domani, alla riunione indetta con la maggioranza parteciperanno sia il segretario provinciale sia quello regionale. Penso che ci sarà grande attenzione per la nostra provincia”. Ai democratici non pare dispiacere la riproposizione del “modello Gela”, con la possibile candidatura alla presidenza della Provincia del sindaco Terenziano Di Stefano. Al voto, con il sistema di secondo livello, andranno solo i sindaci e i consiglieri comunali. Non sembrano voler cedere al centrodestra, già battuto alle amministrative. I democratici, inevitabilmente, stanno cercando di vagliare con attenzione le volontà del sindaco, che in settimana, a Palazzo di Città, vorrebbe ricevere il nuovo assessore in pectore, Romina Morselli.