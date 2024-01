Dem, verifica interna: Fava, “con alleati si può trovare intesa, candidato sia condiviso”

“Non sono per nulla legato al fatto che il candidato debba essere del Pd – sottolinea – il candidato a sindaco deve essere una figura che ottenga supporto dalla maggioranza degli alleati. Deve essere condiviso. Se sarà Di Stefano, con l’assenso degli alleati, lo sosterremo. Lo stesso vale per Di Paola o per altri esponenti. Faccio degli esempi proprio per ribadire che non ho vincoli di appartenenza. Se non riusciremo a trovare una soluzione condivisa, allora non possiamo considerarci classe dirigente. La città è in difficoltà enorme e dobbiamo dare risposte precise, tutti”.