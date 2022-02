“Demolire immobile”, Cassazione accoglie ricorso titolari: “Tribunale ritorni sul caso”

Gela. Il ricorso non era da dichiarare inammissibile. I giudici del tribunale dovranno tornare a valutare la richiesta avanzata da due coniugi, titolari di un immobile, per il quale la procura ha disposto la demolizione, perchè non in regola. Il tribunale, come giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta avanzata dal difensore, l’avvocato Flavio Sinatra. I coniugi chiedevano di sospendere l’ordine di demolizione, visto che l’intervento avrebbe compromesso la stabilità di un intero fabbricato. I giudici della Corte di Cassazione hanno invece accolto il ricorso del legale dei proprietari, disponendo l’annullamento della decisione del tribunale. Bisognerà valutare nuovamente la richiesta di sospensione dell’ingiunzione di demolizione. La Cassazione, infatti, ha spiegato, nelle motivazioni, che il tribunale di Gela avrebbe dovuto procedere alla valutazione del ricorso, perché ne ha competenza. Non sussiste, invece, la competenza di altre autorità.