Demolizione pontile, lavori mai assegnati dalla Regione: dopo quattro anni cambia solo il rup

Gela. Sul lungomare Federico II di Svevia, da alcune settimane, sono partiti i cantieri per la riqualificazione del secondo tratto. È uno dei progetti finito nella lista delle priorità amministrative. In Regione, invece, rimane in essere l’iter, sicuramente poco spedito, per la demolizione del pontile sbarcatoio. I fondi sono quelli del programma Pac 2007-2013. I primi vagiti del procedimento risalgono ormai a quattro anni fa. Da allora, poco o nulla si è concretizzato. L’assessorato regionale territorio e ambiente rimane la struttura burocratica che ha dato i primi impulsi, sulla base degli stanziamenti disponibili. I lavori per la demolizione non sono mai partiti né, fino a oggi, sono stati assegnati.