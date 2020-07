Denunce nel vuoto e politica assente: “Perché non si interviene sulla Gela-Manfria?”

Gela. Da anni, lanciano sempre la stessa vibrante denuncia, “mettete in sicurezza questo tratto di strada”. I residenti de “L’Agave”, lungo la Gela-Manfria, nei pressi di Montelungo, lo hanno sempre ribadito, servono interventi urgenti. In passato, si sono registrati incidenti mortali. Mentre il governo regionale ha tagliato i fondi per lo svincolo Manfria-Roccazzelle, altra opera attesa da decenni (anche se è arrivato il solito passo indietro da Palermo dopo l’altrettanto scontata levata di scudi della politica locale); ieri, davanti agli occhi dei residenti del complesso abitativo, un altro schianto. Questa volta, solo feriti lievi, ma poteva sicuramente andare peggio. La velocità in quel tratto è sostenuta e non ci sono dissuasori. A rischio, c’è l’incolumità di tutti, a cominciare da chi vive nella zona, senza dimenticare i residenti di Montelungo, abbandonati e senza vere infrastrutture. All’”Agave” hanno più volte protestato e non escludono di farlo nuovamente. Hanno chiesto la realizzazione di una rotatoria. Appello finito nel vuoto.