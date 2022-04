Denuncia su clan e danneggiamenti e gli incendi, Greco: “Intimidazioni? Ci sono indagini”

Gela. Roghi che preoccupano e che arrivano dopo quanto dichiarato dal sindaco Lucio Greco, assai preoccupato dai numeri della relazione della Dia sulla situazione dei clan locali e sulla percentuale dei danneggiamenti, registrata lo scorso anno in città. Almeno tre auto avvolte dalle fiamme, in appena quarantotto ore. Il sindaco rilancia la sua preoccupazione. “Un fine settimana da cancellare, marchiato a fuoco dalla mano di balordi che hanno dato alle fiamme tre auto, di cui due di proprietà comunale. Se si sia trattato di gesti intimidatori nei confronti della pubblica amministrazione saranno le indagini a dirlo, ma al momento nessuna ipotesi può essere esclusa. Tutto questo ci preoccupa molto e conferma nel peggiore dei modi lo scenario delineato dalla Dia nella sua ultima relazione, in cui si mette nero su bianco come la città, lo scorso anno, sia stata l’epicentro provinciale, con il suo non invidiabile 60 per cento, di quel terremoto criminale che sfocia nei danneggiamenti. Per ora – dice Greco -solo una cosa è certa, tutti gli incendi sono di natura dolosa e sono stati appiccati da qualcuno che, così facendo, intende lanciare un messaggio ben preciso. Un messaggio che, di sicuro, non è di buon auspicio e ci induce ad innalzare ulteriormente il livello di attenzione.