Depositi di bombole del gas irregolari, “non avevano le autorizzazioni”

Gela. Il sequestro scattò per oltre cento bombole del gas, che in base a quanto fu ricostruito dai finanzieri erano stoccate in due diversi depositi, ma senza le necessarie autorizzazioni. Dopo la chiusura delle indagini, sono due gli imputati che ne rispondono, davanti al giudice Antonio Fiorenza. I militari della guardia di finanza effettuarono le perquisizioni nei depositi, uno anche a Giardinelli. I titolari dell’attività non avrebbero avuto le necessarie autorizzazioni, a cominciare da quelle antincendio. In aula, sono stati sentiti uno dei finanzieri che effettuò i controlli e un funzionario del comando provinciale dei vigili del fuoco, che accertò l’assenza dell’autorizzazione.