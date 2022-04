Depuratore, fondi sollevamento e collettore tagliati dal Patto Sud: “Trasferiti al Poa”

Gela. Negli uffici regionali, con l’impulso partito dal dipartimento acqua e rifiuti, si è provveduto a riorganizzare i fondi destinati a più progetti, che riguardano anche la depurazione. In città, lo scorso anno, è stato finanziato l’intervento per il completamento della rete idrica a Manfria (anche se i lavori non sono ancora iniziati). Si attende, inoltre, che proprio Palermo completi gli ultimi passaggi burocratici e di verifica per l’ampliamento del depuratore di Macchitella. Con una delibera della giunta regionale, intanto, si è preso atto della riorganizzazione dei fondi e un milione e mezzo di euro, destinato al progetto “sollevamento e collettore all’impianto di depurazione di Macchitella”, non arriverà più dal programma del Patto per il Sud (con programmazione Fsc 2014-2020) ma direttamente da un’altra voce di spesa, quella del Piano operativo ambiente. Le somme destinate al progetto vengono tagliate dall’elenco del Patto per il Sud e trasferite al Piano operativo ambiente, stando alla disposizione degli uffici palermitani senza alcuna rideterminazione dell’ammontare.