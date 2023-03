Depuratore Macchitella, consegna dei lavori per il potenziamento dell’impianto

Gela. E’ un intervento atteso da anni, anche per un’esigenza di rafforzamento della tutela ambientale di quell’area. I lavori di ampliamento del depuratore di Macchitella sono stati parzialmente consegnati, ad inizio mese, all’azienda che si è aggiudicata l’appalto, il consorzio stabile Aduno, della provincia etnea. L’intera procedura era già sotto il coordinamento del commissario nazionale per la depurazione, la struttura alla quale sono stati affidati i capitoli più complessi, per interventi che hanno ritardato ad essere concretizzati. Negli scorsi anni, ci fu un’ispezione della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse ai rifiuti e agli illeciti ambientali, della quale allora faceva parte il senatore Pietro Lorefice che ha continuato a seguire l’evolversi del progetto. Si prevede un potenziamento per arrivare ad una capacità di 25 mila abitanti equivalenti. Costo complessivo dell’intervento è di 6.147.039,20 euro, dei quali 4.249.336,67 per lavori. Le fasi di gara sono state affidate ad Invitalia. Il progetto, nei tratti essenziali, prevede un sistema in grado di controllare “quantità e qualità dei reflui in entrata e in uscita”, si legge tra le informazioni riportate. Inoltre, il disciplinare di gara precisava che “l’intervento di potenziamento in progetto prevede, quindi, la realizzazione di una linea analoga e parallela a quella esistente, avente dimensioni leggermente maggiori per tenere conto dei limiti idraulici dei comparti oggi in esercizio”. La prossima settimana, dovrebbe tenersi la consegna ufficiale dei lavori, in presenza dei vertici dell’Assemblea territoriale idrica, presieduta da Massimiliano Conti, del sindaco Lucio Greco e dei manager di Caltaqua.