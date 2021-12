Depuratore Macchitella e rete idrica Manfria, ricognizione dei fondi per due opere strategiche

Lo scorso ottobre, il presidente dell’Assemblea territoriale idrica Massimiliano Conti e il sindaco Lucio Greco, sulla rete idrica di Manfria, avevano preannunciato, dopo l’emissione del decreto, un avvio dei lavori in un arco temporale di 30-45 giorni. Sicuramente, se ne riparlerà con l’anno nuovo e lo stesso vale per l’ampliamento del depuratore di Macchitella, con la fase di gara che verrà coordinata da Invitalia. “E’ importante che tutto questo cerchio si chiuda – spiega il geologo Giuseppe Fava che collabora con Arancio – sia con la rete idrica a Manfria che con l’ampliamento del depuratore di Macchitella. Sono opere strategiche. Senza dimenticare gli interventi di collettamento, per i quali pare che manchi veramente poco per concludere. Monitorare i fondi a disposizione, in questa fase può diventare decisivo”.