“Deputati ci aiutino”, Greco: “Istituzioni stiano vicine ad esercenti allo stremo”

Gela. La zona rossa, che dovrebbe concludersi mercoledì, se i dati saranno favorevoli, sta contribuendo a rafforzare la crisi soprattutto del comparto del commercio locale. Sabato scorso, gli esercenti, gli artigiani e i ristoratori sono scesi in piazza, organizzando un sit-in assolutamente pacifico. Il sindaco Lucio Greco ha scritto al governo nazionale e al premier Mario Draghi. Per l’avvocato, servono supporti economici per le categorie in difficoltà, ma soprattutto certezze sulle riaperture. Questa mattina, Greco, il vicesindaco Terenziano Di Stefano e i rappresentanti delle associazioni datoriali hanno avuto un incontro, in remoto, con il viceprefetto Massimo Signorelli. Ancora una volta l’amministrazione comunale ha chiesto che le istituzioni territoriali si facciano sentire e diano risposte. “E’ il momento di trovare un punto di equilibrio e di far arrivare al governo centrale un forte segnale. Non si può andare avanti così, bisogna intraprendere percorsi nuovi e diversi, in attesa che la curva epidemiologica si raffreddi – ha detto Greco – e comunque a prescindere da questa”. Le associazioni di categoria, come fanno da tempo, chiedono un vero cronoprogramma per la ripresa. “Diciamo basta a questa giostra di colori – hanno rimarcato i rappresentanti delle categorie – perché questi lavoratori e queste lavoratrici non ce la fanno più e chiedono solo di poter tornare a lavorare”.