Derby Gela FC Nissa, SSD rimaneggiata ad Avola

Match ostile anche per la SSD Gela, in trasferta ad Avola con ben cinque assenti. Mancheranno all’appello Pandolfo e Floridia per infortunio e Pira, Minolfi e Tuvé per squalifica. Formazione tutta da rifare insomma per mister Fausciana che dovrà fare a meno di cinque titolari fondamentali. I gelesi vengono da una vittoria casalinga contro il Canicattini per 2-1, con le reti proprio del difensore Minolfi e dell’esterno Deoma. All’andata il risultato finale contro l’Avola fu di 2-0, e la squadra biancazzurra vorrà sicuramente portare a casa 3 punti fondamentali per la corsa al titolo. Contemporaneamente alla gara tra Gela e Avola ci sarà anche lo scontro diretto tra Vittoria ed FCM Misterbianco, rispettivamente quarta e prima in classifica con un gap di 4 punti.

Derby anche per il Futsal Gela contro i rivali della Sicilgrassi di Acireale, quinta in classifica a 31 punti ed in zona play-off. I biancazzurri cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle contro Domenico Savio, Adrano e Carlentini. Match più agevole invece per la Vigor San Cataldo, concorrente al titolo a -3 dalla squadra di mister Fecondo, quando manca un mese esatto allo scontro diretto tra le due che molto probabilmente deciderà le sorti del campionato.