Detenuto ferito, è stato trasferito da Balate al “Vittorio Emanuele”: forse una lite

Gela. Non sono ancora chiare le ragioni di quanto sarebbe accaduto, qualche ora fa, all’interno del carcere di Balate. Non si esclude neanche una lite tra detenuti. Uno di loro è stato trasferito all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Avrebbe riportato diverse ferite e gli investigatori hanno subito escluso ipotesi di autolesionismo o un tentativo di suicidio. Più probabile, invece, anche se gli accertamenti sono in corso, che possa esserci stata una violenta lite, sfociata poi in aggressione.