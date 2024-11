Detroit ko sul filo di lana, 7 punti per Fontecchio

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta sul filo di lana per Detroit nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 13mila spettatori dello Spectrum Center di Charlotte, i Pistons cedono ai padroni di casa degli Hornets per 108-107: decisivi i 54 punti complessivi realizzati dalla coppia Bridges-Ball, per gli ospiti 21 di Ivey, 20 di Cunningham e 7 dell’azzurro Simone Fontecchio, che in 21 minuti di impiego termina a referto anche con 5 rimbalzi e un assist. Sconfitta interna per i campioni in carica di Boston: a rovinare la festa dei Celtics sono i Golden State Warriors, che si impongono per 118-112 nonostante i 32 punti di Tatum, top-scorer dell’incontro (27 del solito Curry tra i californiani). Primo ko stagionale per Oklahoma City Thunder, che cede in volata per 124-122 sul campo dei Denver Nuggets, trascinati dai 29 punti messi a segno da Westbrook (stesso bottino per Williams). Privi di Banchero e Carter Jr, i Magic vanno al tappeto per 118-111 contro Indiana Pacers: Wagner tiene in vita Orlando sino alla fine con i suoi 28 punti, tra i locali 20 di Mathurin e 17 di Siakam. Netta sconfitta dei Los Angeles Lakers, che nell’impianto dei Memphis Grizzlies si arrendono per 131-114 sebbene James rubi la scena e chiuda come miglior ‘bomber’ con 39 punti all’attivo (20 a testa di Jackson e Morant per la franchigia del Tennessee). Bella affermazione casalinga degli Houston Rockets, che regolano i San Antonio Spurs per 127-100 con 21 punti di Green e VanVleet. Con una dote di 27 punti, DeRozan contribuisce in maniera determinante alla vittoria dei Sacramento Kings sui Toronto Raptors (122-107). Altri risultati: Atlanta Hawks-New York Knicks 121-116; New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers 122-131; Dallas Mavericks-Chicago Bulls 119-99; Phoenix Suns-Miami Heat 115-112; Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers 110-98.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).