DEUTSCHE BANK COLLECTION, IN MOSTRA A GAM MILANO IMAGES OF ITALY

MILANO (ITALPRESS) – Da domani al 27 ottobre, alla Galleria d’Arte Moderna di Milano, grazie alla disponibilità della Deutsche Bank Collection, sarà possibile visitare la mostra “Images of Italy’, che raccoglie fotografie scattate da artisti italiani e tedeschi a partire dagli anni Cinquanta, fino ai giorni nostri. Opere di Gabriele Basilico, Alfredo Camisa, Vincenzo Castella, Günther Förg, Luigi Ghirri, Candida Hofer, Ketty La Rocca, Armin Linke, e Luca Vitone, tra gli altri, che si accostano alla storia e alla cultura italiana in modi differenti. Che si tratti di riflettere il fenomeno del turismo di massa, il retaggio del moderno o la bellezza classica dell’architettura del paesaggio, le loro immagini si concentrano sempre su una visione estetica o sociale del paese. A fare da anfitrioni nella serata che precede l’inaugurazione, sono stati il Chief Country Officer di Deutsche Bank, Flavio Valeri, e l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno.

“È una tendenza sempre più evidente quella degli istituti bancari, come Deutsche Bank, di far sì che le loro meravigliose collezioni acquisiscano una funzione pubblica – ha sottolineato Del Corno – dialogando anche con la tradizione dei musei pubblici. Qui alla GAM abbiamo dato vita a questa collaborazione con Deutsche Bank che ha in questa mostra un primo capitolo che mostra il nostro Paese visto non solo nel suo straordinario patrimonio artistico e paesaggistico, ma anche nella sua articolazione sociale e nelle sue contraddizioni”.

Nata alla fine degli anni Settanta, la Deutsche Bank Collection è oggi la più ampia collezione corporate di opere su carta e fotografie. In Italia è arrivata nel 2007 con l’inaugurazione del quartier generale di Milano Bicocca. Sotto il titolo “Immagini d’Italia’, la collezione è stata ampliata nel 2012-2013 con una selezione di opere da destinare ai nuovi uffici di Milano, Roma e altre 10 filiali in Italia.

‘Images of Italy’ si inscrive inoltre nella visione globale della Deutsche Bank Collection, che si concentra sulla scena artistica locale, aprendola al dialogo con il panorama internazionale.

(ITALPRESS).