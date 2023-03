Di Bartolo e Caglià guidano il Futsal Gela verso la vittoria

Gela. Non si ferma più il Futsal Gela. A Barcellona Pozzo di Gotto il risultato finale è di 4-1. Primo tempo che inizia con un Gela che parte subito forte, per poi trovare il vantaggio all’11’ minuto con Di Bartolo. Il Gela persiste ma il primo tempo finisce 1-0.

Anche il secondo tempo vede i biancazzurri dominare, con un Caglià in stato di grazia che raddoppia in poco tempo, trovando la sua 22esima rete stagionale. Il Gela si chiude in difesa e Di Bartolo, poco dopo il secondo gol di Caglià, sbaglia un retropassaggio regalando di fatto il pallone a Vullo, che davanti Rodriguez non sbaglia e accorcia le distanze. Si fa però perdonare il numero 10 del Gela, che in pochi minuti ne fa altri due e firma la propria doppietta personale.