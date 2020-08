Di Blasi, “su rifiuti forti responsabilità amministrative”: sacchi a ridosso chiesa

Gela. “La città è stata messa in totale confusione. Non è possibile gestire in questo modo un servizio delicato come quello dei rifiuti”. Dopo le recenti modifiche apportate al calendario della raccolta differenziata, a seguito dello stop dell’impianto di compostaggio di Brucazzi, Saverio Di Blasi parla di “forti responsabilità amministrative”. Il presidente dell’associazione “Aria Nuova”, che è anche coordinatore territoriale del movimento dei “Gilet arancioni”, ribadisce che diverse denunce, anche alla magistratura, sono state presentate nel corso del tempo. “Non si può costringere la cittadinanza ad ammassare l’umido, in attesa che venga poi raccolto. Purtroppo – continua – il sindaco Lucio Greco sta continuando a dare fiducia alla stessa gente che ha già causato non pochi danni alla città”.