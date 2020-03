Di Cristina, “Asp fornisca gratuitamente mascherine ai lavoratori e a chi non può permettersele”

Gela. Con l’emergenza in atto ci si è resi conto dell’assoluta insufficienza delle dotazioni di protezione. Le mascherine sono quasi introvabili e anche le strutture sanitarie fanno fatica ad averne a sufficienza. Secondo il segretario cittadino del Pd Peppe Di Cristina, proprio in una fase difficile come questa nessuno può essere lasciato indietro. “Le mascherine sono un presidio essenziale – spiega – l’Asp dovrebbe da subito attivarsi, anche attingendo alle risorse straordinarie che sono state stanziate, così da metterle a disposizione, gratuitamente, ai lavoratori che non possono fermarsi neanche in queste settimane. Penso agli operatori dei supermercati e a quelli della raccolta rifiuti. Allo stesso tempo, le mascherine devono essere fornite a chi non può permettersele. Ci sono tanti indigenti che fanno fatica ad andare avanti. Un supporto non può mancare neanche a chi è solo e deve affrontare patologie pregresse. Se non ci sono possibilità finanziarie da parte dell’Asp, allora bisognerà chiedere un atto di solidarietà alle aziende del territorio e alla stessa politica”. Di Cristina guarda a come l’amministrazione comunale sta affrontando l’allerta. “C’è stata tempestività e anche i provvedimenti del governo nazionale e di quello regionale aiutano – conclude – in un periodo come questo non può esserci alcuna divisione politica. I Comuni stanno comunque rispondendo con molta preparazione alle direttive che giungono dalla prefettura”.