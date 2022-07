Di Cristina, “candidato all’Ars”: “No a politica e affari, Greco? Con lui su Cis ed etica”

Gela. “Se il sindaco Greco avrà il coraggio di fare una battaglia affinché si affermino moralità ed etica, denunciando ogni stortura, e se vorrà sostenere strumenti come il Cis, ci troverà dalla sua parte. Le scelte politiche, comunque, toccano al partito locale”. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina dà la propria lettura dopo diversi richiami all’allargamento della maggioranza, giunti da esponenti di primo piano dei pro-Greco, ad iniziare dai civici di “Una Buona Idea”, che hanno fatto riferimento alla ripresa di un dialogo proprio con il Partito democratico. Greco, del resto, non ha mai negato di avere contatti istituzionali frequenti con i dem, nonostante l’uscita del Pd dalla giunta, che risale a due anni fa. Di Cristina, a sua volta, fa capire di gradire la linea intrapresa dall’avvocato, che anche ieri ha preso le distanze da chi è stato coinvolto in vicende giudiziarie, non ritenendoli “alternative” adeguate per la città. “Il Pd locale denuncia da anni, siamo stati noi a sollevare la questione morale, che c’è ed è indiscutibile – aggiunge il segretario dem – la politica deve riacquistare credibilità. Serve un surplus di moralità. Politica, affari e interessi personali non possono stare insieme. Quando accade si generano inevitabilmente aspetti criminosi. Noi non lo permetteremo. La battaglia per la legalità è a favore dei più deboli. Questo è un tema che la sinistra deve sempre osservare e porre come priorità. La commissione nazionale antimafia, a Caltanissetta ma anche di recente, ha segnalato forti preoccupazione per un’informazione deviata o per notizie che vengono nascoste. Credo che qualcuno debba farsi qualche domanda”. Il segretario, però, mette anche delle condizioni precise. “Noi abbiamo posizioni che non si possono transigere – dice ancora – non siamo a favore dell’impianto rifiuti. Per noi, come abbiamo riferito con una relazione tecnica esposta dal parlamentare regionale Giuseppe Arancio, quel tipo di impianto sarà impattante. Gli esperti dovrebbero spiegare come fanno più di quaranta autocompattatori al giorno a non creare effetti sull’ambiente. Come saranno smaltiti i fanghi? Ci sono poi codici di materiali trattati che sono altamente pericolosi. Chi stupidamente ci critica per la vicenda di Roma omette di spiegare che Zingaretti e Gualtieri l’inceneritore non l’hanno proposto a Frosinone o a Viterbo ma proprio a Roma, perché è la capitale ad avere l’emergenza. Quindi, se l’emergenza rifiuti è a Palermo, perché l’impianto deve essere realizzato a Gela? Questa città non può essere trattata da colonia”. Di Cristina sarà uno dei punti di riferimento nella campagna elettorale del Pd e ufficializzerà la candidatura all’Ars il prossimo 20 luglio.