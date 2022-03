Di Cristina convoca i dem, strategie e regionali: “Domani al corteo donne per la pace”

I dem, intanto, mettono le cose in chiaro, anche davanti a quanto accade in Ucraina. Nove circoli della provincia sono aperti a qualsiasi forma di accoglienza. Le sedi democratiche verranno messe a disposizione di chi fugge dall’Ucraina. “I nostri oltre cinquemila circoli aprono le porte per aiutare e sostenere i profughi costretti a lasciare l’Ucraina a causa della guerra. Diamo vita a una grande operazione di solidarietà – dice Di Cristina rifacendosi a quanto deciso dal partito nazionale e regionale – in sinergia con la comunità ucraina in Italia e con le autorità già coinvolte, per avviare percorsi di accoglienza e integrazione”. Domani, inoltre, il Pd provinciale e quello regionale, parteciperanno alla manifestazione indetta a Niscemi, dal movimento No Muos. I dem supportano l’iniziativa delle donne per la pace, che partirà alle 16:30 da largo Spasimo. “Non ci possono essere alibi – conclude Di Cristina – noi siamo con chi sta per la pace e contro le guerre. Siamo con il popolo ucraino, che soffre a causa dell’attacco russo, che non può trovare alcuna giustificazione. Per dire basta ad ogni guerra e per sostenere la popolazione ucraina, noi saremo alla manifestazione di domani, a Niscemi, indetta dal movimento No Muos”.