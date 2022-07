Di Cristina in corsa per l’Ars, in città presentazione ufficiale con Chinnici

Ci sono anche temi sui quali i dem si sono nettamente schierati, dicendo no all’impianto rifiuti della Sicilia occidentale annunciato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Sono contrari a nuovi impatti ambientali in un territorio che ha risentito enormemente del passato industriale. Anche la parlamentare europea Chinnici, pur non essendo contraria a priori, è comunque del tutto in disaccordo sulla realizzazione di un impianto di questo tipo in un’area classificata come Sin e che fa registrare percentuali tra le più alte in Italia per gravi patologie, a partire da quelle tumorali. Anche su questi punti e sulle vicende della sanità locale, si confronteranno i tre candidati alle primarie per la presidenza della Regione, sempre in città, ma il prossimo 20 luglio.