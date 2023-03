Di Cristina nella direzione nazionale del Pd, eletto in assemblea: “E’ un grande onore”

Gela. L’assemblea nazionale del Pd che oggi ha dato ufficialmente il via alla segreteria di Elly Schlein e alla presidenza di Stefano Bonaccini, qualche sorpresa la sta riservando anche per il partito locale. L’ex segretario provinciale e cittadino, Peppe Di Cristina, entra nella direzione. I nomi dei componenti sono stati formalmente proposti dalla segreteria e votati dall’assemblea nazionale. “C’è l’ufficialità – dice Di Cristina che è a Roma per partecipare ai lavori – ma devo dire che questa decisione mi emoziona. Entro in una direzione nazionale che è il massimo organo del partito. A breve, avremo un primo incontro con il segretario Schlein. Non ci sono mai stati casi di esponenti del Partito Democratico cittadino che hanno avuto questo tipo di riscontro. Nel territorio, solo l’ex ministro Giuseppe Provenzano. Cercherò di dare sempre un sostegno alle istanze della città e del partito locale. Sarà un modo per rapportarmi con ministri, presidenti di Regione, con il commissario europeo e con il segretario Schlein”.