Di Cristina: “Rifiuti, sanità e Cis, se Greco non è in grado faccia un passo indietro”

Gela. I temi portanti per l’amministrazione comunale, anche dopo il rilancio della fase 2, sostanzialmente non cambiano. Il sindaco Lucio Greco sta cercando di chiudere capitoli, forse decisivi anche su un piano politico. Il servizio rifiuti, i finanziamenti, ma anche una sanità depotenziata, sono punti che peseranno sul futuro della sua giunta. Il segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina, lo invita a riflettere, con molta attenzione. “Il sindaco deve prendere posizioni precise su temi come i rifiuti, il Contratto istituzionale di sviluppo e il grande caso della sanità cittadina – dice – se non è in grado di farlo, faccia un passo indietro”. Per il segretario dem, che ormai quasi due anni fa siglò politicamente l’uscita del partito dalla prima giunta Greco, i segnali non sono per nulla confortanti. “E’ una vergogna che il ministro per il Sud Mara Carfagna non sappia neanche dove sia Gela – dice – ha citato tutti i Contratti istituzionali di sviluppo, in essere o pronti per la firma. Di Gela, invece, neanche l’ombra. Un anno fa, con il ministro Giuseppe Provenzano, prima che cadesse il governo Conte, eravamo arrivati ad un tavolo in prefettura, pronti a sviluppare il Cis per Gela. Ora, invece, si ritorna indietro. La Regione riesce solo a cancellare il nostro passato, ora anche con la demolizione del pontile sbarcatoio. All’Ars, avanzeremo una nostra proposta. Chiederemo che la Regione si tenga i soldi del finanziamento per la demolizione del pontile, a meno che non preveda anche un progetto di ricostruzione della struttura, in legno”. Quello del Cis non sarebbe l’unico punto di debolezza, politica e amministrativa, di questa amministrazione comunale. Secondo Di Cristina, infatti, Greco non ha molte altre strade da percorrere. “Quello che sta accadendo sui rifiuti, sullo stesso Cis e in materia di sanità – aggiunge – dovrebbero far riflettere il sindaco. Per quanto riguarda il servizio rifiuti, il Pd è per la gara. Viene da chiedersi, però, come mai Tekra abbia cambiato idea sui servizi aggiuntivi, che ora vengono effettuati senza ulteriori costi. La questione rifiuti non è solo politica e lo dicono i fatti. In città, bisognerebbe mantenere alta l’attenzione su una questione morale, che ritengo sia concreta. Noi continuiamo a lavorare per costruire un’opposizione alla peggiore giunta comunale della città. Lo stiamo facendo, insieme al Movimento cinquestelle”. Di Cristina, a riprova di quanto sostenuto, traccia i contorni di una sanità locale all’anno zero.