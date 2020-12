Di Cristina traccia linea Pd, Provenzano alla direzione: “Ora Contratto sviluppo”

Gela. Il collegamento politico diretto tra il ministro dem Giuseppe Provenzano e il partito territoriale si conferma anche a conclusione della direzione provinciale, convocata dal segretario Peppe Di Cristina. Anticipando quanto probabilmente comunicherà anche ai sindaci della provincia, il ministro apre ad un passaggio istituzionale che il Pd considera cruciale per le sorti del territorio, quello del Contratto istituzionale di sviluppo. L’esponente del governo Conte è convinto che per tentare la carta del rilancio economico, si possa utilizzare uno strumento già attuato in altre aree del sud Italia, ma non solo. Il Contratto istituzionale di sviluppo consentirebbe di favorire investimenti, concentrando risorse per infrastrutture e nuovi progetti nell’area locale, a partire dal territorio gelese. Sarebbe una strada che in parte è già stata percorsa con soluzioni come l’accordo di programma o la Zona economica speciale, che attende di entrare a regime. Al termine della direzione provinciale, Provenzano ha spiegato che “le nuove risorse europee in arrivo, non solo con il Recovery ma anche con la politica di coesione 2021-2027, ci impongono di mettere in campo una capacità progettuale al livello della sfida che abbiamo di fronte”. “Lavoreremo sulla digitalizzazione, sulla tutela ambientale, sulle infrastrutture sociali con particolare attenzione alle aree più fragili potenziando ancora di più la Snai. Presto – ha fatto sapere – avvieremo un confronto istituzionale con i sindaci del territorio per il Cis che dovrà coinvolgere la provincia e la Sicilia centrale. Il Pd dovrà essere capace di raccogliere le istanze dei cittadini ed essere un vero motore di cambiamento”. Dal ministro e dal suo staff arriva una conferma che per i dem può essere un punto di svolta, anche politico. Il segretario provinciale Di Cristina, che ha in Provenzano uno dei principali riferimenti all’interno del partito, da settimane è impegnato nel dialogo a distanza e il ministro sostiene la sua azione sul territorio. A questo punto, sarà poi lo stesso ministro ad avviare il tavolo con i sindaci, che già avrebbe dovuto avere un preludio in prefettura, slittato solo per concomitanti impegni istituzionali. La direzione, iniziata nel primo pomeriggio e protrattasi per alcune ore, ha consentito a Di Cristina di tracciare le priorità, partendo sempre dalla necessità di assicurare supporti al territorio. Il ministro è stato in videocollegamento.