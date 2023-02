Di Dio, “Mancuso si impegni per la città perché fino ad ora non ha fatto nulla”

Gela. I consiglieri che hanno scelto di continuare a sostenere il progetto politico del sindaco Lucio Greco, oggi davanti al bivio della crisi finanziaria, da settimane stanno facendo muro a supporto dell’azione amministrativa. Le dure critiche dell’ex alleato, il parlamentare Ars Michele Mancuso, che ha suggerito all’avvocato Greco di presentare le dimissioni, non sono sfuggite all’indipendente Luigi Di Dio, che ha un trascorso di primo piano tra le fila di Forza Italia locale. “L’onorevole Mancuso da ormai sei anni è nella maggioranza di governo regionale, prima con il presidente Musumeci e ora con il successore Schifani – spiega – piuttosto che entrare a gamba tesa nelle questioni politiche locali, farebbe bene a lavorare davvero per la città. Ad oggi, non ha fatto nulla. L’unico pensiero che aveva, anche durante la scorsa campagna elettorale, era di mantenere in giunta qualche inefficiente. Dove sono i risultati per la città? Vorrei ricordargli che la sanità locale è ancora in piena agonia”. Di Dio, come ha spiegato anche in settimana, sostiene l’azione dell’amministrazione comunale anche nel percorso per cercare di evitare il dissesto finanziario. “E’ vero, magari lo svincolo delle royalties estrattive non sarà decisivo ma è un primo aiuto. Mancuso agisca piuttosto che pontificare di dimissioni. Ha avuto la fortuna di essere rieletto – dice ancora – dimostri di avere veramente a cuore le sorti della città”.