Di Dio, “secondo assessore FI è meritato, abbiamo già dato molti spazi agli alleati”

“Non so chi mette in giro queste voci – continua Di Dio – basta valutare i verbali delle sedute consiliari per accorgersi che il supporto di Forza Italia agli atti dell’amministrazione comunale c’è sempre stato e su quelli più importanti, con i voti di entrambi i consiglieri. Poi, qualche assenza può capitare, è fisiologica. Sicuramente, ci sono altri consiglieri di maggioranza, che sul piano delle assenze hanno percentuali superiori. Noi, però, non ci siamo mai permessi di delegittimare nessuno, né il sindaco né tantomeno gli alleati. Forse, chi sottolinea le assenze di Forza Italia, a suo modo, vuole farsi bello agli occhi del sindaco, ma è tutto pretestuoso”. Sul tavolo di Greco, rimane la rosa di nomi di possibili assessori, presentata dai forzisti quando sembrava che si potesse chiudere nell’arco di poche settimane. Ora, invece, le condizioni sono mutate. “Il confronto è aperto – conclude Di Dio – e una soluzione penso si possa trovare, senza rompere l’alleanza. In caso contrario, si riunirà il partito. Non sono certo io a dire cosa potrà accadere oppure quale sarà la decisione di Forza Italia”. Gli azzurri pare che non vogliano tirare troppo la corda, ma se Greco dovesse virare in direzione dei civici, allora i berlusconiani potrebbero iniziare a prendere in considerazione anche strade alternative.