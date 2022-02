Di Dio, “voterò consolidato ma per il futuro serve un confronto politico e programmatico”

Gela. La separazione da Forza Italia, per l’ormai ex capogruppo azzurro Luigi Di Dio apre scenari che probabilmente avranno un certo peso anche sul suo rapporto politico con la maggioranza del sindaco Lucio Greco. Ieri, l’avvocato, rivolgendosi ai consiglieri comunali di “Liberamente”, che hanno preso ufficialmente le distanze dall’alleanza, ha chiesto “coerenza” e “comportamenti seri”, soprattutto in vista del voto del consolidato 2020. L’atto finanziario, domani sera, sarà valutato dall’assise civica. Di Dio, già preannuncia un voto favorevole, senza troppe esitazioni. “E’ un atto che non considero nuovo, perché è in continuità con l’azione portata avanti dall’amministrazione comunale della quale ho fatto parte – dice – non votarlo sarebbe pretestuoso”. Sui prossimi passaggi amministrativi, invece, tutto è aperto. L’ex forzista, al momento, non se la sente di prendere impegni politici con la maggioranza, senza prima verificare snodi che ritiene decisivi. “Sul prossimo futuro e sui nuovi atti – dice – si pone una questione politica. Se le indicazioni che forniremo avranno riscontro, anche nel bilancio di previsione, allora non mi tirerò indietro. In caso contrario, valuteremo”.