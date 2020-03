Di Maio “716 milioni per il Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) – “Per il 2020 abbiamo a disposizione 316 milioni dall’Ice che si sommano ai 400 milioni di dotazione del fondo Sace-Simest. In tutto abbiamo a disposizione risorse per 716 milioni, useremo questi fondi per il credito alle imprese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy.”I blocchi alle merci sono inaccettabili e avere paesi che stanno chiedendo dei bollini di garanzia sulle merci italiane e’ inaccettabile. Stiamo protestando con le nostre ambasciate e chiedendo all’Oms di dire che queste sono teorie assurde. Non solo e’ una discriminazione, ma potrebbe essere un tentativo di concorrenza sleale che non siamo disposti ad accettare”, ha sottolineato il ministro in merito all’emergenza coronavirus.(ITALPRESS).