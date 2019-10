DI MAIO “IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI UNA VITTORIA DEL POPOLO”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un fatto storico, una grandissima vittoria del popolo, dei cittadini italiani visto che in Parlamento

passiamo da 945 parlamentari a 600 parlamentari e lo facciamo con una riforma storica che ricorderanno tutti, i nostri figli e i nostri riposti. È emozionante e importantissimo”. Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti a piazza Montecitorio dopo il via libera definitivo al taglio dei parlamentari, una riforma che ridurrà i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Di Maio ha ringraziato “tutte le forze politiche della coalizione di governo. È stato un piccolo passo per la politica – ha aggiunto – ma un grande salto per i cittadini”.

“Un passo concreto per riformare le nostre Istituzioni. Per l’Italia è una giornata storica”, scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte, mentre il segretario del Pd Nicola Zingaretti commenta: “Abbiamo ottenuto, così come da noi richiesto, che si inserisca dentro un quadro di garanzie istituzionali e costituzionali che prima non c’erano. Ecco il motivo del nostro sì, rispetto al no che avevamo dato qualche mese fa”.

“A differenza del Pd e dei 5 stelle la Lega non tradisce e mantiene la parola”, dice il leader della Lega Matteo Salvini spiegando il sì del Carroccio alla riforma.

