Di Paola a De Luca: “Costruiamo l’alternativa a Schifani, se sceglierai il centrodestra ti batteremo”

Gela. Alleati nel “modello Gela” e entrambi all’opposizione del governo Schifani, all’Ars. Tra pentastellati e deluchiani di “Sud chiama nord” tante cose però vanno messe in chiaro. Oggi, si tiene l’assemblea regionale del partito di De Luca. C’è una folta delegazione gelese, compreso l’assessore Franzone. Il centrodestra spinge per avere De Luca nella propria coalizione e lo ha espressamente indicato con gli interventi odierni, a Palermo. Il coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola, a sua volta intervenuto, cerca però di arrivare a una visione comune, alternativa al governo regionale del centrodestra. “Caro Cateno De Luca, ai siciliani servono strade, scuole, una sanità che funziona acqua nei rubinetti. Servono tutte quelle cose essenziali che oggi mancano anche per colpa di quei governi di centro destra che oggi tu hai iniziato ad adulare. Prima bollavi Schifani come un ologramma, oggi lo ritieni un padre nobile. Ti presenti a questa assemblea come un leader di un contenitore politico, ma un vero leader pensa ad aggregare, mentre se la tua pattuglia di deputati all’Ars è passata da otto a tre, vuol dire che sei in difficoltà. Hai bisogno di gestire potere e evidentemente hai bisogno di dialogare col centrodestra per alimentare questo contenitore. Ma ti dico – ha spiegato Di Paola – guarda che un’alternativa è possibile e la si può costruire. Noi lo stiamo facendo, perché i siciliani meritano di vivere in un’Isola che deve uscire dal guado dove le politiche fallimentari del passato ci hanno portato, senza acqua, con dighe che scaricano al mare, senza strade e con i rifiuti per strada”.