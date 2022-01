Di Paola alla guida del gruppo M5s all’Ars, Cancelleri: “Svolgerà un ottimo lavoro”

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro agli amici Nuccio Di Paola e Jose Marano, eletti rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo all’Ars. In questa fase così importante e delicata per la nostra Sicilia sono certo che svolgeranno un ottimo lavoro. Insieme ci impegneremo con spirito collaborativo e costruttivo per le prossime sfide che ci attendono per il bene dei siciliani, rappresentando gli obiettivi e ideali del Movimento cinquestelle. Un ringraziamento va a Giovanni Di Caro per l’ottimo lavoro svolto di sintesi politica e di guida che ha condotto con fermezza e abnegazione”, ha spiegato Cancelleri.