“Di Paola e Di Stefano hanno un obiettivo comune”, Castellana: “Morselli? Vuole condividere sua azione”

Gela. La maggioranza del sindaco Di Stefano sta cercando, su un piano amministrativo, di non perdere il passo rispetto a scadenze essenziali. Sul fronte politico, l’evoluzione è in corso verso le provinciali ma anzitutto il “modello Gela” va reso ancor più solido. La riunione dei gruppi consiliari che sostengono il sindaco, che doveva tenersi in serata, è stata spostata alla prossima settimana. Sabato scorso, dem e grillini hanno portato in città la prima tappa di veri e propri stati generali progressisti, per costruire l’alternativa al centrodestra regionale del presidente Schifani. Si cercherà di consolidare l’asse Pd-M5s e il varco pienamente aperto per i civici è sotto gli occhi di tutti. Il sindaco Di Stefano, sempre dal palco del teatro “Eschilo”, durante la manifestazione di sabato scorso, ha confermato le sue intenzioni, con un campo più che largo, esteso tra gli altri a Italia Viva, Mpa, Sud chiama nord, comunisti, Azione e ovviamente ai civici dai quali ha preso l’abbrivio giusto per arrivare alla fascia tricolore di primo cittadino. I pentastellati si sono sempre mossi nell’alveo di una piena alleanza con Di Stefano e con gli altri pezzi del “modello Gela”. “Ritengo che l’onorevole Di Paola e il sindaco Di Stefano abbiano lo stesso obiettivo – dice il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana – ovvero, costruire un campo di forze progressiste e civiche che sia un’alternativa netta al vecchio sistema del centrodestra di Schifani e Meloni. Serve un campo comune, contrario all’azione politica di chi oggi governa a Palermo e a Roma. Non sono innamorato del sistema delle tessere e dell’appartenenza a tutti i costi ma penso a uomini di buona volontà, amministratori e forze politiche, che si mettono insieme per raggiungere un obiettivo”.