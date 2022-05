Di Paola, “nella legge finanziaria contributo anche per le pazienti oncologiche”

Infine un contributo per realizzare una consulenza sul Pontile Sbarcatoio e per la realizzazione di un’area ludica sul Lungomare. Una finanziaria abbastanza “Gelacentrica” come sottolinea il capogruppo grillino all’Ars Nuccio Di Paola. “Un aiuto alle pazienti oncologiche, iniziando dalla parrucca. Una legge giusta, come poche in questo mondo politico così freddo verso gli esseri umani. Apprezzo l’idea diventata realtà grazie all’onorevole Nuccio di Paola. Sostenere con i fatti le donne e gli uomini che in una fase della loro vita affrontano un percorso in salita è bello, opportuno, doveroso Un applauso sentito alle volontarie dell’associazione Farc&C”, ha detto il sindacalista Cgil Ignazio Giudice.