Di Stefano ai forzisti, “Gnoffo ha bloccato i servizi sociali commettendo errori molto gravi”

Gela. Le forti critiche dei dirigenti forzisti Gnoffo e Cirignotta non sono per nulla condivise dal sindaco Di Stefano, chiamato in causa rispetto alla gestione del settore servizi sociali. Per gli azzurri, il primo cittadino è più interessato agli incarichi e agli “impegni elettorali”, mettendo da parte i fragili. Ricostruzione che il sindaco rimanda al mittente e lo fa in maniera piuttosto netta. Di Stefano punta soprattutto l’ex assessore ai servizi sociali Gnoffo. “La mia amministrazione, insieme all’assessore Caci, lavora senza sosta per ricostruire tutti i vincoli di bilancio e le rispettive reimputazioni con l’obiettivo unico di garantire servizi essenziali alle fasce più deboli della nostra comunità. È bene ricordare che la città è in dissesto finanziario e questo è un dato di fatto che forse sfugge all’ex assessore Gnoffo. Proprio nel periodo dal 2019 al 2022, quando Gnoffo ricopriva l’incarico di assessore ai servizi sociali, non si è resa conto di aver completamente dimenticato di apporre i vincoli ai decreti di finanziamento e non si è nemmeno preoccupata negli anni successivi di reimputare le somme in bilancio e il risultato è stato quello di bloccare totalmente la gestione del settore – dice Di Stefano – visto che senza l’applicazione di questi principi contabili elementari le somme erano finite all’Osl e noi le abbiamo sbloccate. L’ex consigliere Cirignotta, peraltro commercialista, dovrebbe spiegare alla sua collega di partito come funziona un bilancio pubblico e quali sono le responsabilità amministrative di chi lo gestisce”.