Di Stefano ancora vicesindaco: “Giunta? Lavoriamo ma non è andata come ci aspettavamo”

Gela. La giunta della ripartenza dell’amministrazione Greco è stata ufficializzata questa mattina, anche se di nuovo non c’è molto. L’avvocato Lucio Greco, per ora, si è tenuto vago, almeno per le deleghe da affidare ai sette della sua giunta. Ha spiegato, seppur senza scendere nei particolari, che dovrebbero essere riconfermate quasi in blocco quelle che gli assessori avevano prima dell’azzeramento. Una certezza, riportata anche nella determina di nomina della giunta, tocca all’assessore Terenziano Di Stefano. L’esponente civico è stato riconfermato vicesindaco e probabilmente gli verrà riaffidata la delega allo sviluppo economico, che è una condizioni irrinunciabile per il gruppo di “Una Buona Idea”. I civici, che sono stati tra i fondatori del patto che ha spalancato all’avvocato Greco le porte delle amministrative di due anni fa, al termine della crisi politica si sarebbero attesi di più. Non lo nasconde neanche Di Stefano. “Sicuramente, non è andata come ci aspettavamo – dice – alla fine, dovremmo portare avanti, da soli, il fardello di un civismo, che secondo noi andava certamente rafforzato. Anche al sindaco, durante le consultazioni, abbiamo spiegato che secondo noi bisognava rafforzare il patto civico, senza comunque chiudere ai partiti. Invece, questo non è accaduto. Su deleghe e rappresentanza, il sindaco ha provveduto in parte. Comunque, andiamo avanti e lavoriamo. Dobbiamo recuperare le settimane di fermo”. In apparenza, con tutti gli assessori pre-azzeramento confermati e l’innesto del solo ingegnere Giovanni Costa, cambia veramente poco e, forse, le aspettative erano tutt’altre. Però, Di Stefano va oltre le sole riconferme e non trascura il peso sempre maggiore dei partiti.