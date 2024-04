Di Stefano e gli alleati lavorano ad allargare, oggi confronto con la città sui punti programmatici

Gela. La coalizione che sostiene l’ex assessore Terenziano Di Stefano ha voluto aprire ancora una volta alla città. “Gela open Lab”, questa mattina, ha dato lo sprone ad una sorta di “Repubblica delle idee”, per citare le iniziative editoriali del noto quotidiano nazionale. Tanti si sono dati appuntamento, in vari tavoli, per approfondire linee programmatiche per il territorio. Dall’ambiente alla vivibilità passando dai progetti e dai finanziamenti, in essere oppure da intercettare: i punti toccati sono stati diversi. C’erano i riferimenti politici della coalizione, a partire dallo stesso Di Stefano e dai parlamentari M5s, oltre a segretari degli altri gruppi e ai candidati nelle liste. Ai tavoli e non solo, si sono seduti pure semplici cittadini ed esponenti della cosiddetta società civile. Un modello che i civici di Di Stefano avevano tenuto a battesimo già cinque anni fa. Questa mattina, l’ex vicesindaco ha espresso fiducia per il progetto avviato, in attesa di evoluzioni.