Di Stefano e Liardi: “Romano strumentalizza politicamente l’emergenza Covid”

“Se di strategia peraltro vuol parlare, ci venga consentito di suggerire al consigliere di provare a mettersi a disposizione quale componente della maggioranza e della commissione sanità, per cercare tutti insieme di far fronte a questo tragico momento che, in ogni caso, stiamo cercando di gestire anche con numerosi disagi, subiti dai cittadini, e non indietreggiando mai dal nostro dovere di monitorare costantemente la situazione e avendo costanti e continui contatti con Asp. Questa amministrazione – aggiungono i due assessori – ha avuto cura di inoltrare nota ufficiale a firma del nostro sindaco, indirizzata ad Asp. Nella nota è stata chiesta l’emissione del parere tecnico-scientifico, così come prevede l’ordinanza Regionale di Musumeci per i Comuni in zona arancione. Siamo ancora in attesa di ricevere formale risposta da parte di Asp”. Anche i vertici di Asp, fanno capire gli assessori, dovrebbero essere solerti e procedere, vista la situazione del contagio in città. Il messaggio viene inviato proprio a Romano. “Siamo d’accordo con il consigliere sulla questione della paura ma, proprio per questo, scegliamo la strategia comune improntata all’unità. Ci aspettiamo aderisca anche il consigliere, nella duplice veste di esponente di maggioranza e di membro della commissione sanità. Non è certamente una via percorribile quella dell’attacco e comunque non è la nostra né tantomeno quella scelta da questa amministrazione, con a capo il sindaco”, concludono.