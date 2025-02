“Di Stefano la nostra voce”, Di Paola: “Portiamo fondi e norme, giunta? Ci sono titolari e chi subentra”

Gela. Il connubio sembra consolidato e anche questa mattina, durante la seduta monotematica del consiglio comunale, i pentastellati del Movimento cinquestelle non si sono fatti pregare per sostenere le posizioni della maggioranza e dell’amministrazione comunale, volte a una forte rivendicazione finalizzata al rafforzamento del sistema sanitario cittadino. Tra i più convinti, il parlamentare Ars Nuccio Di Paola che sul territorio è l’attuale referente del gruppo M5s, oltre a coordinarlo su tutta l’isola. In un periodo di importanti scadenze e nella prospettiva del bilancio stabilmente riequilibrato, Di Paola non fa tatticismi. “Il sindaco Di Stefano? E’ la nostra voce – spiega – è lui il nostro allenatore e la punta di vertice. Dobbiamo andare avanti come una squadra e la prospettiva rimane governare la città per dieci anni. Nell’arco di sette-otto mesi, siamo riusciti, con tutti i riferimenti dei partiti della nostra coalizione, a far arrivare fondi e a inserire la città in provvedimenti fondamentali, dalla legge finanziaria e fino all’ecotassa per le discariche. Sono tutti stanziamenti che spettano al nostro territorio. E’ giusto rispettare gli impegni presi con la città. Un impegno di questo tipo e risultati come quelli che stiamo portando non si sono visti neanche quando c’era Crocetta alla presidenza della Regione”. Di Paola non schiva certi equilibri politici che possono incidere sulla composizione della giunta. “Gli impegni elettorali? Ripeto, siamo una squadra e quindi possono esserci i titolari e quelli che in una certa fase stanno in panchina per poi diventare a loro volta titolari”, precisa. In serata, ha nuovamente incontrato il gruppo locale, i consiglieri comunali e l’assessore Morgana. Nel fine settimana appena trascorso, ha preso parte all’assemblea regionale di “Sud chiama nord” e di recente ha aperto all’Mpa. “Agli autonomisti ho chiesto di far valere le loro posizioni che sono sicuramente contro gli inceneritori, sostenuti invece dal governo regionale del quale fanno parte ma che li sta mettendo sempre più ai margini – aggiunge – dimostrino con i fatti di non rivedersi in certe politiche del governo Schifaniche destina ottocento milioni di euro agli inceneritori piuttosto che puntare sui sistemi di prossimità. De Luca? Il mio intervento durante l’assemblea, a Palermo, è stato applaudito mentre i suoi sostenitori hanno contestato quello di Germanà. De Luca vuole essere alleato della Lega che guarda solo al ponte sullo Stretto, sottraendo più di un miliardo agli investimenti per la viabilità in Sicilia?”.