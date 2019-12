Di Stefano, “mediocri? Sono stanco di queste cose…subito verifica politica non bisogna aspettare”

Gela. “Giunta mediocre? Non abbiamo tempo da dedicare a queste cose”. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano sembra farsi portavoce di un certo disagio politico, montato tra gli assessori della giunta Greco. Da settimane, si susseguono le voci, interne alla maggioranza “arcobaleno”, che vanno in direzione di un cambio di passo, partendo dal presupposto politico che l’attuale squadra del sindaco vada rivista. Il consigliere Vincenzo Cascino, abbandonando le frasi di circostanza, ha detto chiaramente che al momento l’amministrazione comunale sconta un’eccessiva “mediocrità”, aprendo invece all’individuazione di “personalità di spessore”. “Sono stanco di leggere queste cose – dice ancora Di Stefano – se c’è il coraggio, bisogna confrontarsi, senza delegare i malumori a dichiarazioni di circostanza. Se c’è un problema, si affronta convocando tutta la maggioranza. Io sono pronto anche da subito a farlo. Non sono attaccato alla poltrona. Ci sono criticità? Lo si dica chiaramente, confrontandosi con gli alleati e senza demandare alle solite dichiarazioni”. Per Di Stefano, quindi, la verifica va fatta e del resto lo aveva già chiesto all’indomani delle tensioni tra sindaco e alleati sul caso Ghelas, deflagrate in aula consiliare. “E’ un periodo favorevole – continua – stiamo lavorando incessantemente e quelle dichiarazioni mi sono sembrate fuori luogo. Stiamo cercando una soluzione all’ennesima gara sui rifiuti andata deserta e abbiamo approvato altri progetti del Patto per il Sud che erano stati definanziati. La verifica, però, va fatta ora, senza attendere altro tempo”.