“Di Stefano non trasformi la giunta in un porto, azzeri tutto”, Donegani: “E’ a servizio dei partiti”

Gela. Una giunta “degli spot e degli slogan”. Il laboratorio politico “PeR”, non è una novità di certo, sta assai distante dall’amministrazione Di Stefano, a maggior ragione in questo periodo di variazioni in giunta. Il segretario regionale Miguel Donegani, in serata durante uno degli incontri della scuola politica, ha sollecitato il sindaco Di Stefano a non trasformare la sua amministrazione “in un porto”. “L’avvocato Aldisio ha lavorato bene e sta ricevendo tanti, giusti, attestati di stima – ha spiegato l’ex parlamentare Ars – purtroppo, il sindaco, deve dare seguito ai tanti accordi elettorali stretti. E’ ormai a servizio dei partiti e non della città. Siamo dispiaciuti che l’avvocato Altamore sia stata mortificata. La giunta non può cambiare in continuazione. Se il sindaco deve rispondere a tutti gli impegni presi, azzeri e provveda da subito a strutturare la giunta che potrà accompagnarlo fino alla conclusione del suo mandato”. Ancora una volta Donegani mette in dubbio la genuinità politica dell’alleanza del primo cittadino e della sua amministrazione. “Ma sono nel centrosinistra e progressisti oppure stanno nel centrodestra? In giunta ci sono assessori di Sud chiama nord e Mpa, che sono nel centrodestra. Lo ha spiegato Cateno De Luca voltando le spalle ai progressisti e a Di Paola. Quello che meraviglia – ha aggiunto – è il silenzio del Movimento cinquestelle e del Pd. Ci sono? Battano un colpo”. “PeR” ha lanciato una fase di avvicinamento a gruppi e associazioni regionali dell’area di centrosinistra. Seppur sia duro nei riguardi di pilastri d’area come pentastellati e dem, l’ex deputato Ars invita tutti a ragionare intorno allo stesso tavolo.