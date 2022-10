Di Stefano, “per l’hub del Banco alimentare e per l’ex casa albergo iter in fase di chiusura”

Anche sull’ex casa albergo di Macchitella, da destinare a sede dei corsi universitari dell’università Kore, i tempi non dovrebbero essere troppo lunghi. Al momento, le lezioni si svolgono allo Youth center comunale. “Vero che al momento i corsi dell’università Kore di Enna si stanno tenendo presso i locali dello Youth Center di Macchitella. Mi pare, peraltro, una scelta di buon senso di quest’amministrazione che, nell’attesa di definire nel confronto con Eni il passaggio tecnico dell’immobile, ha preferito creare un’alternativa provvisoria per gli studenti piuttosto che non crearne alcuna. Ovviamente – aggiunge Di Stefano – si tratta di una soluzione temporanea poiché, sempre tenendo fede ai fatti e agli iter, attendevamo da parte di Eni che ci inviasse la propria bozza di comodato d’uso, in vista della cessione definitiva dell’immobile, secondo uno schema sul quale lungamente ci siamo confrontati. Qualche giorno fa, Eni ha inviato la propria bozza di comodato che è stata dagli uffici comunali visionata e corretta e adesso siamo pronti alla sottoscrizione. Tanto per l’hub alimentare quanto per la ex casa albergo, in ogni caso, si tratta di potenziare processi di sviluppo e occasioni lavorative, oltre che sociali e di formazione. Da parte di questa amministrazione c’è massima disponibilità ad incontri e confronti con il mondo del sindacato per convergere e adeguare gli ingranaggi in materia di sviluppo in quanto tale e per alimentare processi sul territorio, a seguito dello sblocco delle autorizzazioni per “Argo-Cassiopea” e quella per il Btu, che avverrà nei prossimi giorni”.