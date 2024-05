“Di Stefano più progressista di me”, Di Paola: “Insieme per un progetto, le altre coalizioni non lo so”

“La lista che ci apprestiamo a depositare – commenta il vicepresidente Ars – è la più competitiva tra quelle che abbiamo schierato finora. Ci sono personalità importanti e ci sono i giovani. Spero che proprio dai giovani possano arrivare risultati importanti. La città deve essere loro espressione. Ritengo che i candidati del Movimento cinquestelle possano porre le basi di un progetto a lunga scadenza. Gela è un laboratorio politico, lo è sempre stato. Il modello della nostra coalizione può essere esportato, ne sono convinto”. Tra gli ultimi innesti, proprio un candidato alla prima esperienza, Vincenzo Tomasi, che arriva da una tradizione familiare spesso legata alla politica per la città. Il suo, anche piuttosto inatteso, è stato uno degli ingressi dell’ultimo momento nella lista M5s, a sostegno di Di Stefano. “Questa coalizione nasce per un progetto destinato alla città – conclude Di Paola – la vogliamo cambiare, in un arco di tempo di dieci anni. Noi siamo insieme per un progetto, gli altri invece non lo so per cosa sono insieme”. Le urne di inizio giugno diranno se la coalizione dell’agorà, man mano ampliata, potrà effettivamente trovare conforto con i risultati finali.