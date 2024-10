“Di Stefano si sposta a destra”, Vacca: “Di Paola complice, dem solo questione di famiglia”

Gela. Tutti messi in discussione, ad iniziare dal sindaco Di Stefano. La dirigenza del Pci, ormai fuori dalla giunta, parla di “una grave mancanza di rispetto” dovuta al fatto che l’assessore in quota comunista non sia stato sostituito da un altro esponente del gruppo locale. L’ormai ex assessore Giuseppe Favitta, infatti, ha lasciato l’amministrazione per ragioni di lavoro. I comunisti, sulla scorta di “un accordo politico che sembrava solido” attendevano un riscontro favorevole da Di Stefano, che invece ha optato per due assessori del Pd. Il segretario Nuccio Vacca, che come riferito in questi giorni ha avuto interlocuzioni anche con la segreteria regionale, prende le distanze dal modus operandi del primo cittadino. “C’è un inquietante spostamento a destra” sottolinea. “Basta considerare l’errata nomina all’Oiv dell’avvocato Comandatore e l’intenzione di nominare assessori sia Sammito sia Scerra”, sottolinea l’esponente Pci. Senza il partito nel governo della città, si perde “una chiara connotazione di sinistra”. Secondo Vacca, non si può giustificare la decisione del sindaco solo sulla base della mancanza di una rappresentanza consiliare del Pci, “considerato che altri quattro assessori non ne hanno”. I comunisti hanno sostenuto il percorso politico, fin dalla fase dell’agorà. Il sindaco, per Vacca, “si sottrae alle proprie responsabilità e agli impegni assunti”.