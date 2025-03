Di Stefano ufficializza la candidatura alla presidenza della Provincia, “uniti per rilanciare l’ente”

Gela. Avevamo riferito che in settimana il sindaco Di Stefano avrebbe ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Provincia. Così è, dato che il primo cittadino ha rilasciato un appello pubblico, una missiva indirizzata agli altri sindaci, ai presidenti dei consigli comunali e ai consiglieri del territorio. Conferma la discesa in campo, attraverso una lettera aperta. “Per un ente più forte, cari sindaci, cari presidenti e cari consiglieri, mi rivolgo a voi con spirito di servizio e profondo senso di responsabilità in un momento cruciale per il nostro territorio. Le imminenti elezioni di secondo livello per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta rappresentano una sfida che va oltre la semplice amministrazione: è una chiamata all’unità, alla visione e all’azione concreta per il bene delle nostre comunità. Abbiamo davanti a noi una provincia in difficoltà, segnata da Comuni in dissesto, infrastrutture carenti, scuole che necessitano di investimenti e una gestione dei servizi essenziali sempre più complessa. A questi problemi – scrive Di Stefano – si aggiungono sfide sempre più pressanti: crisi idrica, incendi devastanti, crescente disoccupazione nelle aree interne. Non possiamo rimanere fermi. Abbiamo il dovere di costruire un ente forte, che torni a essere il punto di riferimento per i territori. È con questo spirito che mi candido alla guida del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, con un programma chiaro e fondato su valori autentici. Il pensiero di Luigi Sturzo, padre del municipalismo italiano, deve essere il nostro faro, “dare alla società la libertà che le spetta, alla regione l’autonomia, al comune l’indipendenza.” Oggi più che mai, dobbiamo tornare a una politica che metta al centro la concretezza e l’autonomia degli enti locali, svincolandoli da logiche centraliste che ne limitano la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini”. Di Stefano pone i principali punti programmatici. “Porteremo avanti con determinazione battaglie per più risorse per i Comuni, per evitare nuovi dissesti e garantire servizi efficienti; per un piano di infrastrutture e mobilità, perché la nostra Provincia non può più restare isolata; per investimenti sulle scuole e sulla formazione, per offrire ai giovani un futuro vero; per una gestione moderna e sostenibile dei rifiuti, che riduca i costi e migliori il servizio; per un nuovo approccio nella gestione del demanio, per valorizzare il nostro patrimonio e creare opportunità economiche; per un’azione incisiva per le aree interne, contrastando la crisi idrica, la piaga degli incendi e la disoccupazione”, scrive inoltre. Il sindaco vuole una coalizione che sia più solida e ampia possibile, a partire dall’area civica.