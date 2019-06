Di Stefano: “Vicini al Gela, stanziati 140 mila euro per lo stadio”

Gela. Mancano appena due settimane alla scadenza dell’iscrizione al prossimo campionato di serie D e per adesso volano solo parole e rimbalzi di responsabiltà. La dirigenza del Gela intende smarcarsi ed ha invitato l’amministrazione non solo ad aprire lo stadio in tempi brevissimi ma anche a trovare nuovi investitori.

Dal canto suo il sindaco è stato chiaro. C’è un crono programma che prevede la piena funzionalità dello stadio Presti in tempo per la ripresa del campionato.

Il vice sindaco e assessore allo Sport, Terenziano Di Stefano, sta cercando di riprendere un dialogo con la società, sottolineando come il Comune si sia messo subito a disposizione per trovare i soldi necessari per gli interventi all’impianto di via Niscemi.