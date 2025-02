Diabete3 torna con il gruppo d’ascolto per genitori: un momento di condivisione e supporto

Gela. L’Associazione Diabete3 continua il suo impegno concreto accanto alle famiglie di bambini e ragazzi con diabete, offrendo occasioni di confronto e sostegno reciproco. Sabato 1° marzo alle ore 16, presso Box88, si terrà un nuovo incontro del Gruppo d’Ascolto per Genitori, guidato da una psicologa esperta.

Questo spazio nasce dall’idea che condividere esperienze e difficoltà con chi vive situazioni simili possa fare la differenza. Il diabete, infatti, non è solo una condizione medica, ma una realtà che coinvolge tutta la famiglia, fatta di sfide quotidiane, paure e momenti di incertezza.

L’Associazione Diabete3 si distingue per la sua vicinanza autentica alle famiglie. Il suo presidente, Glenda Paci, che convive con il diabete fin da bambina, ha sempre cercato persone con cui confrontarsi, comprendendo l’importanza del supporto reciproco. Questo spirito di condivisione si riflette nelle attività dell’associazione, che non si limita a fornire informazioni e assistenza, ma crea una vera rete di sostegno umano.

Il Gruppo d’Ascolto è un’opportunità preziosa per tutti quei genitori che desiderano sentirsi compresi, ascoltati e meno soli in questo percorso. Un’occasione per lasciarsi “coccolare” da chi sa cosa significa affrontare il diabete ogni giorno e per trovare nuove risorse emotive e pratiche per il futuro.