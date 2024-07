“Dialogheremo con Scuvera”, Dc: “Il suo sarà un ruolo prezioso per il territorio”

“Auspichiamo che quello di Salvatore Scuvera sia un buon lavoro, come neo deputato regionale della nostra provincia. Non mancheremo di confrontarci sui tanti problemi che oggi toccano il nostro territorio. Siamo certi – fanno sapere il commissario Dc Giuseppe Licata e gli altri esponenti del partito – che mostrerà attenzione e impegno. Da deputato potrà avere un ruolo prezioso per sostenere e promuovere serie iniziative di crescita che il governo regionale metterà in campo”.