“Dialogo con M5s”, Alario: “Greco sindaco solo, Rinnova lavora a progetto per la città”

Gela. Dopo l’election day di fine settembre e con le traversie politiche dall’amministrazione comunale, fuori dai confini dell’attuale maggioranza c’è chi inizia a dialogare, per mettere le basi per un possibile progetto alternativo a quello della giunta Greco. “Abbiamo aperto un dialogo con il Movimento cinquestelle – dice Giampaolo Alario tra i fondatori del movimento “Rinnova” – non ci interessano le candidature a sindaco. Stiamo parlando di progetti per la città e di programmi. E’ un primo confronto. Non siamo né fidanzati né promessi sposi. Alle regionali, come presidente, abbiamo dato una mano al parlamentare Ars Nuccio Di Paola, che ha idee valide per la città. Lo stesso abbiamo fatto al Senato con i due rappresentanti della nostra città. La nostra lista, che sicuramente ci sarà alle prossime amministrative, è progressista”. “Rinnova”, fondato e ufficializzato negli scorsi mesi, ha già una propria identità e una struttura interna. Il gruppo è rappresentato in consiglio comunale da Alessandra Ascia, che a sua volta ha contribuito a far nascere quest’esperienza. “Devo dire di essere molto soddisfatto per il lavoro che stiamo facendo – dice ancora Alario – il nostro focus è sulla città. Non abbiamo accettato candidature alle regionali o alle nazionali, anche se le proposte importanti non sono mancate. Il nostro consigliere sta facendo cose importanti all’assise civica. Ci sarà una collaborazione con il consigliere del Movimento cinquestelle, Virginia Farruggia. Ne abbiamo già parlato anche con Di Paola. C’è la volontà di andare avanti. Sono certo che ci sarà spazio per le forze civiche vere che non si riconoscono nell’amministrazione del sindaco Greco. Il Pd? Non ci sono possibilità di dialogo con questa dirigenza. E’ un partito che con questi vertici ha dimostrato di essere confuso e perdente. E’ responsabile di ciò che non è stato fatto dalla giunta Greco, che ha appoggiato e della quale ha fatto parte. Il Pd non ha fatto una vera opposizione. Alcuni di noi arrivano dall’esperienza nel Partito democratico e sarebbe assurdo aprire un dialogo con la dirigenza attuale, che è stata una delle ragioni principali che ci ha portati a lasciare”. Alario è netto nell’escludere qualsiasi forma di dialogo con il sindaco e la sua giunta. “La città è distrutta – dice ancora – dopo oltre tre anni, non c’è un servizio rifiuti efficiente, sul fronte della sanità non si è fatto nulla, la viabilità è al palo, non ci sono servizi essenziali per i disabili, i quartieri sono spesso nel degrado, il servizio di refezione scolastica ancora l’aspettiamo. Non è possibile andare avanti così. So molto bene che amministrare non è mai facile, soprattutto in periodi come questi. La città però ha bisogno di essere guarita. Non abbiamo nulla contro il sindaco Greco, da un punto di vista personale. Ne contestiamo la condotta politica. E’ un sindaco solo. Se non riesce a garantire neanche il minimo, farebbe bene a dimettersi”.